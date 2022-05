ATP Roma 2022, Jannik Sinner soffre contro Filip Krajinovic e per la prima volta approda ai quarti di finale! (Di giovedì 12 maggio 2022) Con sofferenza. Jannik Sinner (n.13 del mondo) ce l’ha fatta e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022 per la prima volta in carriera. L’azzurro si è imposto per 6-2 7-6 (6) contro il serbo Filip Krajinovic (n.54 del ranking) in 1 ora e 42 minuti di partita. Una prestazione brillante nel primo set, ma di grande difficoltà nel secondo quando soprattutto da fondo l’altoatesino ha faticato non poco. Nel tie-break è stata più la forza di nervi che il tennis a regalare il successo a Sinner che quindi sarà nei quarti e se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas che ha battuto il russo Karen Khachanov per 4-6 6-0 6-3. PRIMO SET – Nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Con sofferenza.(n.13 del mondo) ce l’ha fatta e ha conquistato l’accesso aidi finale degli Internazionali d’Italiaper lain carriera. L’azzurro si è imposto per 6-2 7-6 (6)il serbo(n.54 del ranking) in 1 ora e 42 minuti di partita. Una prestazione brillante nel primo set, ma di grande difficoltà nel secondo quando soprattutto da fondo l’altoatesino ha faticato non poco. Nel tie-break è stata più la forza di nervi che il tennis a regalare il successo ache quindi sarà neie se la vedràil greco Stefanos Tsitsipas che ha battuto il russo Karen Khachanov per 4-6 6-0 6-3. PRIMO SET – Nella ...

