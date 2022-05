Alemanno: non mi piace il racconto unico sulla guerra, vanno riconosciuti gli errori degli Usa (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha fatto notizia la presenza di Gianni Alemanno alla serata teatrale di Alessandro Orsini sulla Russia. Circostanza che ha indotto gli osservatori a “scoprire” che anche a destra vi sono settori critici verso la politica degli Usa. Alemanno in effetti ha alle spalle una storia del genere: è stato il leader del Fronte della Gioventù che in politica estera predicava l’Europa libera dall’influenza dell’Urss e degli Usa. In una intervista a Repubblica oggi l’ex sindaco di Roma spiega qual è la sua posizione sulla guerra in Ucraina: «Putin naturalmente ha sbagliato, ma bisogna farsi anche qualche domanda su chi, come la Nato, l’ha provocato». Per arrivare alla pace – aggiunge – «la chiave è il Donbass. Lì, dal 2014, i filorussi i torti li hanno subiti, e nessuno ha mai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha fatto notizia la presenza di Giannialla serata teatrale di Alessandro OrsiniRussia. Circostanza che ha indotto gli osservatori a “scoprire” che anche a destra vi sono settori critici verso la politicaUsa.in effetti ha alle spalle una storia del genere: è stato il leader del Fronte della Gioventù che in politica estera predicava l’Europa libera dall’influenza dell’Urss eUsa. In una intervista a Repubblica oggi l’ex sindaco di Roma spiega qual è la sua posizionein Ucraina: «Putin naturalmente ha sbagliato, ma bisogna farsi anche qualche domanda su chi, come la Nato, l’ha provocato». Per arrivare alla pace – aggiunge – «la chiave è il Donbass. Lì, dal 2014, i filorussi i torti li hanno subiti, e nessuno ha mai ...

