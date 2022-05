VITA, l’acceleratore Cdp a caccia di Startup: candidature entro il 12 giugno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si chiama VITA il nuovo acceleratore del circuito CDP realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace che mira a supportare una nuova generazione di Startup nel campo della salute digitale, in grado di offrire soluzioni innovative per la trasformazione digitale della Salute dell’Uomo e del Sistema sanitario nazionale. l’acceleratore ha anche l’obiettivo di rafforzare e nutrire l’ ecosistema sanitario digitale italiano, oltre a promuoverlo a livello internazionale. Il programma selezionerà ogni anno fino a 10 Startup in fase seed e pre-seed, che accederanno a un percorso di sviluppo verso la certificazione del proprio modello di business. Per partecipare alla Call VITA ->https://www.VITAaccelerator.it/apply. La scadenza è fissata al 12 giugno 2022. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si chiamail nuovo acceleratore del circuito CDP realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace che mira a supportare una nuova generazione dinel campo della salute digitale, in grado di offrire soluzioni innovative per la trasformazione digitale della Salute dell’Uomo e del Sistema sanitario nazionale.ha anche l’obiettivo di rafforzare e nutrire l’ ecosistema sanitario digitale italiano, oltre a promuoverlo a livello internazionale. Il programma selezionerà ogni anno fino a 10in fase seed e pre-seed, che accederanno a un percorso di sviluppo verso la certificazione del proprio modello di business. Per partecipare alla Call->https://www.accelerator.it/apply. La scadenza è fissata al 122022. L'articolo ...

