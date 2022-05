“Una bestia senza controllo”: svelate accuse orrende contro Guendalina Tavassi, la regia voleva nasconderle (Di mercoledì 11 maggio 2022) Guendalina Tavassi, emerge la verità dopo la diretta: sono gravissime le accuse sull’influencer romana. Guendalina Tavassi (fonte youtube)Le telecamere non sempre raccontano tutta la verità sugli eventi in corso: è quanto successo a “L’Isola dei Famosi” prima dell’ultima puntata dello scorso lunedì. In tale occasione i naufraghi Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi si sono aspramente confrontati in diretta televisiva, per poi conciliarsi con un abbraccio riparatorio. Secondo Edoardo e la sorella Guendalina, l’attore di origine greca avrebbe improntato il suo percorso nel reality sulle orme del predecessore Raz Degan. Sono infatti sorte molteplici incomprensioni e maldicenze circa la routine della pesca e, secondo i fratelli Tavassi, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 11 maggio 2022), emerge la verità dopo la diretta: sono gravissime lesull’influencer romana.(fonte youtube)Le telecamere non sempre raccontano tutta la verità sugli eventi in corso: è quanto successo a “L’Isola dei Famosi” prima dell’ultima puntata dello scorso lunedì. In tale occasione i naufraghi Nicolas Vaporidis ed Edoardosi sono aspramente confrontati in diretta televisiva, per poi conciliarsi con un abbraccio riparatorio. Secondo Edoardo e la sorella, l’attore di origine greca avrebbe improntato il suo percorso nel reality sulle orme del predecessore Raz Degan. Sono infatti sorte molteplici incomprensioni e maldicenze circa la routine della pesca e, secondo i fratelli, ...

