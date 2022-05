Ultime Notizie – Spazio, Ceo Arianespace conferma: “A giugno lancio Vega C” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la definitiva conquista del podio della Big Space con il contratto con Amazon nell’ambito del lancio della nuova costellazione Kuiper, Arianespace punta a contribuire all’autonomia europea dei lanci spaziali e conferma per inizio estate il volo del Vega C e per dicembre il lancio dell’Ariane 6.Stéphane Israël, Ceo del player globale di servizi di lancio per i satelliti, ha confermato che il “Vega C è pronto a partire” e che “la campagna di lancio sta procedendo regolarmente”. “Stimiamo che il Vega C potrà volare dopo il 22 giugno, dopo il primo lancio dell’anno in corso dell’Ariane 5 che metterà in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni” ha detto Israël ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la definitiva conquista del podio della Big Space con il contratto con Amazon nell’ambito deldella nuova costellazione Kuiper,punta a contribuire all’autonomia europea dei lanci spaziali eper inizio estate il volo delC e per dicembre ildell’Ariane 6.Stéphane Israël, Ceo del player globale di servizi diper i satelliti, hato che il “C è pronto a partire” e che “la campagna dista procedendo regolarmente”. “Stimiamo che ilC potrà volare dopo il 22, dopo il primodell’anno in corso dell’Ariane 5 che metterà in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni” ha detto Israël ...

