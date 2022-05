Ultime Notizie – Attacco hacker russi a siti italiani, anche Senato e Difesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Diversi siti istituzionali, tra cui gli indirizzi web del Senato e del ministero della Difesa, sono sotto Attacco informatico. L’azione hacker sarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Sono in corso gli accertamenti da parte degli apparati della sicurezza informatica, l’accesso ai siti è al momento impossibile o molto rallentato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Diversiistituzionali, tra cui gli indirizzi web dele del ministero della, sono sottoinformatico. L’azionesarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Sono in corso gli accertamenti da parte degli apparati della sicurezza informatica, l’accesso aiè al momento impossibile o molto rallentato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

