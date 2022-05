UFFICIALE – La decisione della Lega su Torino-Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Lega Serie A ha accolto la richiesta della Roma di anticipare il match contro il Torino, valido per l’ultima giornata di Serie A e inizialmente previsto per domenica 22 maggio alle ore 18.00. Il presidente della Lega ha annunciato che la partita tra giallorossi e granata si giocherà venerdì 20 maggio. Torino Roma AnticipoIl tutto sarà fatto per consentire ai giocatori di Mourinho di arrivare più preparati alla finale di Conference League del 25 maggio. Il numero uno della Lega Casini ha poi dichiarato che, per garantire la contemporaneità delle sfide, saranno coinvolte dal provvedimento anche le altre squadre in lotta con la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) LaSerie A ha accolto la richiestadi anticipare il match contro il, valido per l’ultima giornata di Serie A e inizialmente previsto per domenica 22 maggio alle ore 18.00. Il presidenteha annunciato che la partita tra giallorossi e granata si giocherà venerdì 20 maggio.AnticipoIl tutto sarà fatto per consentire ai giocatori di Mourinho di arrivare più preparati alla finale di Conference League del 25 maggio. Il numero unoCasini ha poi dichiarato che, per garantire la contemporaneità delle sfide, saranno coinvolte dal provvedimento anche le altre squadre in lotta con la ...

