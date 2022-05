Ucraina | Di Maio | ' intervenire per limitare impatto guerra su sicurezza alimentare' **

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Marrakech, 11 mag. (Adnkronos) - ''E' necessario lavorare perl'della, in particolare in tema di crisi''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Dida Marrakech al termine di un incontro con il capo della diplomazia marocchina Nasser Bourita. ''Su questo l'Italia è fortemente impegnata e stiamo lavorando insieme alla Fao per la messa a punto di meccanismi necessari a mitigare l'sulle popolazioni più vulnerabili'', ha aggiunto.

Roma, 11 mag. (askanews) - "E' necessario intervenire per limitare l'impatto della guerra" in Ucraina, "in particolare in tema di sicurezza alimentare". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi ...