Traffico Roma del 11-05-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione di Roma Sud code per incidente tra San Cesareo e l’auto Sole nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per Traffico tra la Roma Fiumicino e via Tuscolana si sta in fila poi su via Pontina nei pressi di via di Decima dove per lavori si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni incidente su via di Marco Simone Corrente nei pressi di via Bellegra e del momento il Traffico sulla principale rete viaria della capitale su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni viale Olimpico alle 21 la finale di Coppa Italia Juventus meno Inter già attive le misure relative alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili chiusure su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione diSud code per incidente tra San Cesareo e l’auto Sole nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code pertra laFiumicino e via Tuscolana si sta in fila poi su via Pontina nei pressi di via di Decima dove per lavori si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni incidente su via di Marco Simone Corrente nei pressi di via Bellegra e del momento ilsulla principale rete viaria della capitale su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni viale Olimpico alle 21 la finale di Coppa Italia Juventus meno Inter già attive le misure relative alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili chiusure su ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Fabro (Km 428) e A1 Svincolo Valdichiana (Km 385,4)… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????code a tratti tra Via Pontina e Diramazione Roma Sud > carreggiata esterna… - VAIstradeanas : 15:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -