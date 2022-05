Tennis: Sinner, 'partita difficile, spero di andare ancora avanti' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Era una partita molto difficile, il pubblico è stato fantastico. E' molto bello giocare qui a Roma, spero di andare ancora avanti". Sono le parole dei Jannik Sinner a Sky dopo il successo nel derby con Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali Bnl di Roma. "Fabio mi ha dato una grandissima mano l'anno scorso in Coppa Davis, ci siamo avvicinati. In campo diamo il 100%, alla fine conta vincere, io sono felice, a lui auguro il meglio perchè è un giocatore speciale, fa delle cose che non tanti riescono a fare", ha aggiunto l'altoatesino. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Era unamolto, il pubblico è stato fantastico. E' molto bello giocare qui a Roma,di". Sono le parole dei Jannika Sky dopo il successo nel derby con Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali Bnl di Roma. "Fabio mi ha dato una grandissima mano l'anno scorso in Coppa Davis, ci siamo avvicinati. In campo diamo il 100%, alla fine conta vincere, io sono felice, a lui auguro il meglio perchè è un giocatore speciale, fa delle cose che non tanti riescono a fare", ha aggiunto l'altoatesino.

