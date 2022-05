Spazio, Ceo Arianespace conferma: “A giugno lancio Vega C” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo la definitiva conquista del podio della Big Space con il contratto con Amazon nell’ambito del lancio della nuova costellazione Kuiper, Arianespace punta a contribuire all’autonomia europea dei lanci spaziali e conferma per inizio estate il volo del Vega C e per dicembre il lancio dell’Ariane 6. Stéphane Israël, Ceo del player globale di servizi di lancio per i satelliti, ha confermato che il “Vega C è pronto a partire” e che “la campagna di lancio sta procedendo regolarmente”. “Stimiamo che il Vega C potrà volare dopo il 22 giugno, dopo il primo lancio dell’anno in corso dell’Ariane 5 che metterà in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni” ha detto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo la definitiva conquista del podio della Big Space con il contratto con Amazon nell’ambito deldella nuova costellazione Kuiper,punta a contribuire all’autonomia europea dei lanci spaziali eper inizio estate il volo delC e per dicembre ildell’Ariane 6. Stéphane Israël, Ceo del player globale di servizi diper i satelliti, hato che il “C è pronto a partire” e che “la campagna dista procedendo regolarmente”. “Stimiamo che ilC potrà volare dopo il 22, dopo il primodell’anno in corso dell’Ariane 5 che metterà in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni” ha detto ...

