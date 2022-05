Serie A | caos VAR | fermati altri due arbitri fino a fine stagione dopo l’ultima giornata

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’AIA ha deciso di fermareal termine dellaLuca Banti, il VAR di Fiorentina-Roma. Lo riporta Il Messaggero, che specifica come il fischietto si sia reso protagonista in negativo richiamando l’arbitro Guida all’on field review senza che ci fosse un contatto minimo come quello che, poi, ha portato all’assegnazione del tanto discusso calcio di rigore per la Fiorentina. Banti MarinelliA sospensioneMa non solo. Fermato anche Livio Marinelli, l’arbitro che in Venezia-Bologna ha ignorato l’aiuto del VAR. Altre due punizioni,il disastro di Spezia-Lazio e quello di Torino-Inter , contro gliche mai come quest’anno hanno fatto discutere.