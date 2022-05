Roma, i Friedkin vogliono far uscire il club dalla Borsa: via all’Opa (Di mercoledì 11 maggio 2022) su tutte le azioni del club per il delisting La famiglia Friedkin vuole far uscire la Roma dalla Borsa. Il club giallorosso, tramite una nota ufficiale, ha infatti annunciato la volontà della società controllante Romulus and Remus Investments LLC di lanciare un’Opa su tutte le azioni del club ai fini del delisting. “A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o la “Società”) comunica che, in data odierna, Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), socio di controllo indiretto della Società, che detiene l’86,80% del capitale sociale di AS Roma, ha annunciato l‘intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“OPA”) su tutte le azioni AS Roma. L’Offerta è finalizzata al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) su tutte le azioni delper il delisting La famigliavuole farla. Ilgiallorosso, tramite una nota ufficiale, ha infatti annunciato la volontà della società controllante Romulus and Remus Investments LLC di lanciare un’Opa su tutte le azioni delai fini del delisting. “A.S.S.p.A. (“AS” o la “Società”) comunica che, in data odierna, Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), socio di controllo indiretto della Società, che detiene l’86,80% del capitale sociale di AS, ha annunciato l‘intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“OPA”) su tutte le azioni AS. L’Offerta è finalizzata al ...

Valerio67313912 : Poveri #friedkin Non sanno cosa gli aspetta da domani dopo questo comunicato.. 'É il momento di accelerare il proc… - filippoASR1927 : RT @PagineRomaniste: Il presidente #Friedkin: 'Il futuro della #Roma sarà luminoso. Crediamo che questo sia il momento giusto per accelerar… - PasqualePasqui4 : @meopinelli @friedkingroup Trovato tutto. - LorenzoFracassa : RT @LAROMA24: #AsRoma, obiettivo delisting: lanciata un'OPA sul 13,20% del capitale per uscire dalla Borsa. Dan #Friedkin agli azionisti: '… - FabioPaternost1 : @meopinelli @friedkingroup I Friedkin hanno deciso di comprarsi tutto il pacchetto azionario della Roma per poi far… -