Real Madrid, un tifoso si tatua Ancelotti con il sigaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver conquistato la Liga e la finale di Champions League in programma il 28 maggio allo Stade de France, l’entusiasmo in casa Real Madrid è alle stelle. E si sa, quando i tifosi sono felici, spesso fanno delle follie. Un po’ come un supporters dei blancos che ha deciso di tatuarsi un’immagine iconica della stagione di Ancelotti: quella che lo ritrae con un sigaro in bocca durante la festa per la vittoria del campionato in compagnia dei suoi giocatori. A corredo la scritta “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”, un motto iconico pronunciato da Juanito nel lontano 1986. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver conquistato la Liga e la finale di Champions League in programma il 28 maggio allo Stade de France, l’entusiasmo in casaè alle stelle. E si sa, quando i tifosi sono felici, spesso fanno delle follie. Un po’ come un supporters dei blancos che ha deciso dirsi un’immagine iconica della stagione di: quella che lo ritrae con unin bocca durante la festa per la vittoria del campionato in compagnia dei suoi giocatori. A corredo la scritta “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”, un motto iconico pronunciato da Juanito nel lontano 1986. SportFace.

