Papa Francesco oggi incontra le mogli dei combattenti del battaglione Azov (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto 'baciamano', Papa Francesco incontrerà e saluterà stamane le mogli di due ufficiali del battaglione Azov, l'unità ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto 'baciamano',incontrerà e saluterà stamane ledi due ufficiali del, l'unità ...

Advertising

JamesMartinSJ : Il Papa alle persone Lgbt: Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli - Vatican News - vaticannews_it : Un messaggio che è un 'abbraccio fraterno di pace', quello di #PapaFranceso al Patriarca copto ortodosso d'Egitto,… - vaticannews_it : Il #Papa: i nonni, non pensionati fragili ma persone con talenti da valorizzare. All’udienza generale il Pontefice… - VelvetMagIta : Ucraina, Draghi e Biden: “Impegno per la pace” #VelvetMag #Velvet - Nicola23453287 : RT @dottorbarbieri: ???? Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto 'baciamano', papa Francesco HA INCO… -