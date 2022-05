Oggi 11 maggio, Sant’Antimo: opera una conversione inaspettata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riesce a convertire un “sacerdote pagano” al Cristianesimo, perciò questo santo uomo è costretto a nascondersi in una villa a Roma, ma viene scoperto e condannato a morte. La Chiesa lo venera insieme ad altri suoi compagni martiri, tutti in questo stesso giorno. La storia di questi martiri è legata agli “Acta Sancti Anthimi”. 11 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riesce a convertire un “sacerdote pagano” al Cristianesimo, perciò questo santo uomo è costretto a nascondersi in una villa a Roma, ma viene scoperto e condannato a morte. La Chiesa lo venera insieme ad altri suoi compagni martiri, tutti in questo stesso giorno. La storia di questi martiri è legata agli “Acta Sancti Anthimi”. 11 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

