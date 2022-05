Odessa: le sirene hanno suonato tutta la mattina, forse intercettato un missile dalla contraerea ucraina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Altissima la tensione. Attaccato il sud della città, colpito nuovamente un ponte. Il racconto della nostra inviata Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Altissima la tensione. Attaccato il sud della città, colpito nuovamente un ponte. Il racconto della nostra inviata

Advertising

enpaonlus : Questo signore riceve aiuti #Enpa per i suoi dieci gatti a #Odessa, distribuiti dai volontari locali. Colonna sonor… - TgLa7 : Altissima la tensione a #Odessa. Attaccato il sud della città, colpito nuovamente un ponte. Il racconto della nostr… - Bianca34874951 : RT @enpaonlus: Questo signore riceve aiuti #Enpa per i suoi dieci gatti a #Odessa, distribuiti dai volontari locali. Colonna sonora: le sir… - Debora72174569 : RT @enpaonlus: Questo signore riceve aiuti #Enpa per i suoi dieci gatti a #Odessa, distribuiti dai volontari locali. Colonna sonora: le sir… - romy_rominamori : RT @enpaonlus: Questo signore riceve aiuti #Enpa per i suoi dieci gatti a #Odessa, distribuiti dai volontari locali. Colonna sonora: le sir… -