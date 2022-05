Milan, Marani: “La squadra rossonera è un grande esempio” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milan, Marani- Il giornalista in questione Matteo Marani ha davvero rilasciato in maniera importante delle dichiarazioni sul Milan. LE SUE PAROLE A Milan TV “Il Milan non ha mai piazzato polveroni o polemiche. Alle volte i tifosi premevano per avere proteste ma la dirigenza si è distinta per stile e eleganza. Lo stile contrassegna il modello di vincere e il Milan in questo senso è un esempio. L’errore più clamoroso è stato quello dello Spezia, è un errore ingiustificabile e che per me potrebbe portare agli estremi di rigiocare una partita del genere. E’ paragonabile a un pallone che entra di due metri e la goal line technology che non suona” Il giornalista in questione parlando dei rossoneri, torna anche sulle questioni arbitrali che in questa ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)- Il giornalista in questione Matteoha davvero rilasciato in maniera importante delle dichiarazioni sul. LE SUE PAROLE ATV “Ilnon ha mai piazzato polveroni o polemiche. Alle volte i tifosi premevano per avere proteste ma la dirigenza si è distinta per stile e eleganza. Lo stile contrassegna il modello di vincere e ilin questo senso è un. L’errore più clamoroso è stato quello dello Spezia, è un errore ingiustificabile e che per me potrebbe portare agli estremi di rigiocare una partita del genere. E’ paragonabile a un pallone che entra di due metri e la goal line technology che non suona” Il giornalista in questione parlando dei rossoneri, torna anche sulle questioni arbitrali che in questa ...

