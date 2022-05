Magon D’Aloia sospeso da scuola per un tema novax? Tutto quello che non torna in questa storia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una “notizia” condivisa da giorni su diverse piattaforme social. Da Telegram a Twitter, passando per Facebook. In tanti hanno condiviso la presunta storia di un ragazzo, il 17enne che viene chiamato “Magon D’Aloia” che sarebbe stato sospeso da un non definito liceo scientifico per aver utilizzato, in un tema di italiano, “tematiche no vax“. Di Tutto ciò, però, non vi è riscontro. E ci sono molti dubbi non solo sulle fonti (che non esistono), ma anche sull’immagine utilizzata a corredo di questa narrazione. Magon D’Aloia sospeso da scuola per un tema novax? Il post social, declinato in diverse versioni (tra Facebook e Twitter) non si scardina da alcuni ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una “notizia” condivisa da giorni su diverse piattaforme social. Da Telegram a Twitter, passando per Facebook. In tanti hanno condiviso la presuntadi un ragazzo, il 17enne che viene chiamato “” che sarebbe statoda un non definito liceo scientifico per aver utilizzato, in undi italiano, “tiche no vax“. Diciò, però, non vi è riscontro. E ci sono molti dubbi non solo sulle fonti (che non esistono), ma anche sull’immagine utilizzata a corredo dinarrazione.daper un? Il post social, declinato in diverse versioni (tra Facebook e Twitter) non si scardina da alcuni ...

