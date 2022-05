LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi vicini al GPM di Portella Mandrazzi, gruppo a 4? (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.11 Sprint non semplice, la strada sale costantemente, anche se non con pendenze elevatissime. 13.08 120 km al traguardo, i battistrada sono a 2 km dal Traguardo Volante. 13.05 In testa al gruppo lavorano le squadre dei velocisti, a partire dalla Quick-Step. Con loro anche anche uomini di Lotto-Soudal e Groupama-FDJ. 13.02 La strada in questo tratto ha già iniziato a salire, anche se il GPM di Portella Mandrazzi non è ancora iniziato ufficialmente. 12.59 Mancano meno di 7 km al traguardo volante di Francavilla di Sicilia. 12.57 Si alza il vantaggio dei cinque di testa. Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.11 Sprint non semplice, la strada sale costantemente, anche se non con pendenze elevatissime. 13.08 120 km al traguardo, i battistrada sono a 2 km dal Traguardo Volante. 13.05 In testa allavorano le squadre dei velocisti, a partire dalla Quick-Step. Con loro anche anche uomini di Lotto-Soudal e Groupama-FDJ. 13.02 La strada in questo tratto ha già iniziato a salire, anche se il GPM dinon è ancora iniziato ufficialmente. 12.59 Mancano meno di 7 km al traguardo volante di Francavilla di Sicilia. 12.57 Si alza il vantaggio dei cinque di testa. Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 4' di vantaggio per i cinque in fuga, 150 km all'arrivo - infoitsport : Giro d'Italia 2022, diretta live quinta tappa oggi: orari tv, percorso e altimetria - Meteo e classifica generale -