Juve, Chiellini vuole giocare in MLS: tre le squadre interessate. Con uno scenario a sorpresa per il futuro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una finale di Coppa Italia da vincere prima di dire addio. O forse, arrivederci. Giorgio Chiellini comunicherà nelle prossime ore la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una finale di Coppa Italia da vincere prima di dire addio. O forse, arrivederci. Giorgiocomunicherà nelle prossime ore la...

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??? @chiellini: «Mi sento un fratello maggiore verso i ragazzi che ci sono ora e spero di aver lasciato loro qualcos… - DiMarzio : #CoppaItaliaFrecciarossa | @juventusfc, le parole di #Chiellini alla vigilia della finale contro l'@Inter - Evicaesio : RT @marifcinter: #Chiellini: 'Sarebbe il mio ventesimo titolo con la Juve? Sarebbe 20 +1 ma non lo possiamo dire. Visto che c'è un po' di r… - cmdotcom : #Juve, #Chiellini vuole giocare in MLS: tre le squadre interessate. Con uno scenario a sorpresa per il futuro… -