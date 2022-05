Joe Locke di Heartstopper: "È liberatorio abbracciare la moda senza essere giudicati" (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Non avevo idea che Heartstopper avrebbe avuto un tale successo", ha detto il diciottenne Joe Locke a GQ tramite Zoom da casa dei suoi genitori nell'Isola di Man, dove sta attualmente studiando per l'esame di maturità. “Non avrei mai pensato che sarei stato davvero nello show, perché il processo di audizione è stato lunghissimo. Una serie di provini Zoom dopo Zoom, e tutto è iniziato con una open call, non con i produttori che hanno contattato gli agenti, il che significa che chiunque avrebbe potuto interpretare Charlie Spring". LEGGI ANCHE: *Heartstopper,* è ora di raccontare storie che vanno oltre il coming out?«Heartstopper», la nuova vicenda d'amore young adult di Netflix incentrata su due adolescenti gay in una scuola maschile inglese, è stata accolta online come un'opera pionieristica per la rappresentazione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Non avevo idea cheavrebbe avuto un tale successo", ha detto il diciottenne Joea GQ tramite Zoom da casa dei suoi genitori nell'Isola di Man, dove sta attualmente studiando per l'esame di maturità. “Non avrei mai pensato che sarei stato davvero nello show, perché il processo di audizione è stato lunghissimo. Una serie di provini Zoom dopo Zoom, e tutto è iniziato con una open call, non con i produttori che hanno contattato gli agenti, il che significa che chiunque avrebbe potuto interpretare Charlie Spring". LEGGI ANCHE: *,* è ora di raccontare storie che vanno oltre il coming out?«», la nuova vicenda d'amore young adult di Netflix incentrata su due adolescenti gay in una scuola maschile inglese, è stata accolta online come un'opera pionieristica per la rappresentazione ...

