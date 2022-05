Il Pentavirato è la nuova sarcastica e intelligentissima opera Netflix di Mike Myers

Advertising

telodogratis : Cosa sappiamo sul Pentavirato, la nuova comedy Netflix con Mike Myers nei panni di 8 personaggi -

... LEGGI: Il: la recensione della serie LEGGI: Mike Myers svela che i suoi figli non vanno pazzi per Shrek Avete visto Shrek nella puntata di Il, laserie di Mike Myers ...Mike Myers, protagonista dellaserie comedy Netflix Il, torna a doppiare Shrek in un cameo a sorpresa! L'ex componente del cast di Saturday Night Live , già noto per aver interpretato eroe e villain nella ...Mike Myers svela che i suoi figli non vanno pazzi per Shrek Avete visto Shrek nella puntata di Il Pentavirato, la nuova serie di Mike Myers Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se ...Nella nuova serie comedy per Netflix, il poliedrico Mike Myers torna a dare la voce a Shrek in un breve cameo che ha fatto impazzire i fan dell'orco!