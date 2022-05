Il debutto di Carlo è un fiasco | lo hanno massacrato – ecco perché

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Per la terza volta da quando è sul trono, Elisabetta II non ha letto il ‘discorso della Regina’, lasciando in questo caso l’onere a suo figlio, il principe. Per, erede diretto al trono, si è trattata invece della prima volta. La regina, che ha compiuto 96 anni da qualche settimana, non ha potuto prendere parte all’inaugurazione dell’anno parlamentare per via dei noti e numerosi acciacchi che la affliggono ormai da diverso tempo. “La Regina continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening”, si legge in una nota di Buckingham Palace, che conferma poi che il discorso della regina sarebbe stato letto dal principe, affiancato dal Duca di Cambridge (il principe William). Ma quali sono state ...