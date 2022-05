“Ha detto sì”. Fabio Fulco si sposa. Chi è la compagna dell’attore e mamma della piccola Agnes (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fiori d’arancio per il noto attore italiano. Un annuncio atteso dai più affezionati fan del volto della tv italiana, già papà insieme alla compagna della splendida Agnes. La notizia delle nozze si diffonde a corredo di uno scatto di coppia e un primo piano sull’anello di fidanzamento. Ecco di chi stiamo parlando. Fabio Fulco e la compagna Veronica Papa presto sposi. L’annuncio non poteva giungere se non attraverso la foto di coppia con tanto di anello al dito della spledida fidanzata dell’attore italiano, madre di Agnes: “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA detto SIIIIIIIIII”. Queste le parole attraverso cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fiori d’arancio per il noto attore italiano. Un annuncio atteso dai più affezionati fan del voltotv italiana, già papà insieme allasplendida. La notizia delle nozze si diffonde a corredo di uno scatto di coppia e un primo piano sull’anello di fidanzamento. Ecco di chi stiamo parlando.e laVeronica Papa presto sposi. L’annuncio non poteva giungere se non attraverso la foto di coppia con tanto di anello al ditospledida fidanzataitaliano, madre di: “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HASIIIIIIIIII”. Queste le parole attraverso cui ...

