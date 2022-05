Giornalista di Al Jazeera uccisa in un raid israeliano

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) , ferito un collega che non sarebbe in pericolo di vita Il ministero della salute palestinese ha confermato la notizia della morte di Shireen Abu Akleh, unadi Al. La reporter è rimasta vittima in uno scontro a fuoco durante undell’esercitoa Jenin in Cisgiordania. Un altropalestinese, Ali Samodi, che lavora per il giornale Al-Quds, è stato ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Per la, invece, non c’è stato nulla da fare, essendo stata colpita in pieno volto. È morta sul colpo. Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l’episodio, definendolo una vera e propria “esecuzione”. Poi ha aggiunto che è “il governopienamente responsabile di questo atroce crimine”. Inoltre, ha sottolineato ...