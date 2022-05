Freestyle e skicross, ufficializzate le squadre in vista della Coppa del Mondo 2022-2023 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di Freestyle e del settore skicross per la stagione agonistica 2022/23. Il primo gruppo sarà composto vedrà i team di slopestyle freeski e slopestyle freesnow che comprenderanno un totale di ventiquattro atleti e verrà coordinato da Bartolomeo Pala, con Valentino Mori e Filippo Kratter rispettivi responsabili. Pala rimarrà direttore tecnico anche dello skicross. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la composizione completa dei due comparti. Freestyle – TECNICI Direttore Tecnico Pala Bartolomeo Snow Team Courmayeur Allenatore Responsabile SBS “A” Kratter Filippo Sci Club Sappada Allenatore Responsabile SS “A” Mori Valentino Ski Team Fassa Allenatore SBS “A” Benussi Alessandro Sci C.A.I. XXX ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delledie del settoreper la stagione agonistica/23. Il primo gruppo sarà composto vedrà i team di slopestyle freeski e slopestyle freesnow che comprenderanno un totale di ventiquattro atleti e verrà coordinato da Bartolomeo Pala, con Valentino Mori e Filippo Kratter rispettivi responsabili. Pala rimarrà direttore tecnico anche dello. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la composizione completa dei due comparti.– TECNICI Direttore Tecnico Pala Bartolomeo Snow Team Courmayeur Allenatore Responsabile SBS “A” Kratter Filippo Sci Club Sappada Allenatore Responsabile SS “A” Mori Valentino Ski Team Fassa Allenatore SBS “A” Benussi Alessandro Sci C.A.I. XXX ...

Advertising

OA_Sport : Freestyle e skicross, ufficializzate le squadre in vista della Coppa del Mondo 2022-2023 - FrancoMontin : RT @Fisiofficial: La composizione delle squadre di #freestyle e del settore #skicross per la stagione 2022/23 #Wearefisi Link--> https://t.… - Fisiofficial : La composizione delle squadre di #freestyle e del settore #skicross per la stagione 2022/23 #Wearefisi Link-->… -