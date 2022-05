Flashdance | stasera su La5 torna il cult della generazione degli anni 80

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Con incassi superiori a 90 milioni di dollari al botteghino solo negli Stati Uniti e diventato in Italia il film di maggior successo dei primi80,in prima serata su La5. La storia di una giovane donna e il suo sogno di diventare ballerina hanno reso indimenticabile una pellicola, che ha attraversato generazioni senza mai tramontare. La trama diIl film, chesu La5, ci racconta la storia di una ragazza, Alex Owens (Jennifer Beals); la protagonista, bella e tenace, si ritrova a combattere la quotidianità tra il lavoro diurno da saldatrice e quello notturno come ballerina diin un nightclub. Il suo sogno però è quello di diventare una ballerina ...

Advertising

dammilalun4 : ma stasera danno flashdance in tv omg che figata -

L'Occhio

... tanto che la pellicola è stata definita "una favola di Cenerentola aggiornata agli anni '80", "" ha segnato un'epoca e ha fatto ballare una generazione. In attesa di rivederlo -su ..., il film in ondain tv alle 21.10 su La5 : film drammatico, musicale del 1983 di Adrian Lyne, con Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee ... Stasera in tv: Flashdance su La5 Il film Flashdance, che stasera torna su La5, ci racconta la storia di una ragazza, Alex Owens (Jennifer Beals); la protagonista, bella e tenace, si ritrova a combattere la quotidianità tra il lavoro ...Tanti i film in programmazione stasera in TV: ecco una lista di titoli ... e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. Flashdance [La 5, ore 21:10]: Di genere musicale, il film ...