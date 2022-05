Endocrinologo Lenzi | ‘In controllo glicemia diabetici tecnologie ignorate’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – I percorsi di cura per il paziente con diabete hanno bisogno di “una semplificazione. Ildei livelli glicemici è, in questo senso, un esempio emblematico, se si considera il cambio di passo che in questa direzione può essere offerto dalle nuoveancora troppo spesso ignorate”. Così Andrea, ordinario di Endocrinologia, al Policlinico Umberto I di Roma, intervenendo oggi alla Camera dei Deputati al convegno su “Innovazione e sostenibilità nella governance dei sistemi sanitari regionali: il caso del monitoraggio dei livelli glicemici nel paziente diabetico”. All’evento, promosso dalla rivista ‘Rh+’ (Regional health plus) – pubblicazione che tra i suoi obiettivi si prefigge di diffondere le best practice regionali – hanno partecipato politici, economisti, esponenti della comunità scientifica, del ...