Elly Schlein: “Per intervenire sulle molestie degli Alpini non servono le denunce” (e intanto arriva la prima) (Di mercoledì 11 maggio 2022) La difesa d’ufficio dell’Associazione Nazionale Alpini sulle molestie segnalate da decine di ragazze durante il raduno di Rimini ha oscillato tra il dare la colpa agli “infiltrati” che hanno acquistato un cappello da alpino e infangato il buon nome delle “penne nere” e il far notare come in realtà non sia stata presentata alcuna denuncia alle autorità competenti per quanto accaduto. Se non bastassero le immagini, che hanno mostrato inequivocabilmente il clima tossico intriso di machismo instauratosi all’adunata in questi giorni, le centocinquanta testimonianze raccolte da “Non una di meno” dovrebbero essere già sufficienti per esprimere una ferma condanna. Elly Schlein: “Per intervenire sulle molestie degli Alpini non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) La difesa d’ufficio dell’Associazione Nazionalesegnalate da decine di ragazze durante il raduno di Rimini ha oscillato tra il dare la colpa agli “infiltrati” che hanno acquistato un cappello da alpino e infangato il buon nome delle “penne nere” e il far notare come in realtà non sia stata presentata alcuna denuncia alle autorità competenti per quanto accaduto. Se non bastassero le immagini, che hanno mostrato inequivocabilmente il clima tossico intriso di machismo instauratosi all’adunata in questi giorni, le centocinquanta testimonianze raccolte da “Non una di meno” dovrebbero essere già sufficienti per esprimere una ferma condanna.: “Pernon ...

