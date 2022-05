Donne molestate all’Eurovision 2022? “Ci hanno toccato sempre più giù” (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore stanno circolando delle notizie davvero incresciose che pare siano accadute dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest. Nello specifico, alcune Donne hanno dichiarato di essere state vittime di molestie da parte dei ballerini di un artista straniero. La denuncia è stata fatta da una testimone, che ha voluto mantenere l’anonimato, ma non ha esitato a descrivere con minuzia di dettaglio quello che sarebbe accaduto. Retroscena inaspettati sull’Eurovision 2022: una testimone denuncia presunte molestie Alle spalle di un evento così gioioso come l’Eurovision Song Contest 2022 pare si sia consumato un episodio deplorevole. Una volontaria italiana, reclutata per svolgere il ruolo di host e aiutare i partecipanti ad avere maggiore dimestichezza con la lingua, ha fatto una segnalazione inaspettata. Nello ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore stanno circolando delle notizie davvero incresciose che pare siano accadute dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest. Nello specifico, alcunedichiarato di essere state vittime di molestie da parte dei ballerini di un artista straniero. La denuncia è stata fatta da una testimone, che ha voluto mantenere l’anonimato, ma non ha esitato a descrivere con minuzia di dettaglio quello che sarebbe accaduto. Retroscena inaspettati sull’Eurovision: una testimone denuncia presunte molestie Alle spalle di un evento così gioioso come l’Eurovision Song Contestpare si sia consumato un episodio deplorevole. Una volontaria italiana, reclutata per svolgere il ruolo di host e aiutare i partecipanti ad avere maggiore dimestichezza con la lingua, ha fatto una segnalazione inaspettata. Nello ...

