Da Federica Panicucci danno uno scoop | da Barbara d’Urso lo smentiscono

Leggi su biccy

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Mercedesz Henger è fidanzata da tempo con Fulvio“. Questolanciato dal salotto diè stato smentito poco dopo all’interno del salotto di. Martedì mattina la conduttrice di Mattino Cinque ha ospitato in collegamento il paparazzo Andrea Alajmo che ha portato una serie di scatti che ritraggono Mercedesz Henger intenta a baciare un misterioso uomo, tale Fulvio Pavanati. Una bomba a ciel sereno supportata da ben tre fotografie. “Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata”. – Ha detto il paparazzo ai microfoni di Mattino Cinque. – “È impegnata già da diverso tempo. E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio. È felicemente fidanzata, a meno che non lo abbia lasciato dieci minuti prima di partire. È fidanzata!”. Mercedesz Henger bacia ...