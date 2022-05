(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladella giustizia resta nodo centrale dell'agenda politica italiana, anzi. È una matassa a dir poco ingarbugliata con i partiti divisi da una parte e dall'altra iin trincea a difendere lo “status quo". Giandomenico, presidente dell’Unione delle camere penali è intervenuto lo scorso 30 aprile all’Assemblea dell’Associazione nazionale: «siamo stati totalmente esclusi dalla Commissione ministeriale che ha allo studio ladell’Ordinamento giudiziario». E sulla questione delloproclamato dalle toghe,è stato netto: «a me sembra che isi stiano ribellando a Parlamento e Governo che per la prima volta sembrano voler recuperare spazio e prerogative che la Costituzione assegna ...

E sul referendum relativo alla Giustiziaparla di vera e propria "censura". L'Anm ha indetto uno. Che segnale invia l'Associazione nazionale magistrati "L'Anm reagisce con lo ...Meglio una riforma inutile che servo del potere' 'Riforma Cartabia molto debole, solo timide innovazioni', intervista a Gian DomenicoAnm insorge, ècontro la Riforma Cartabia: 'Non ... Caiazza: «Sciopero dei magistrati Vorrebbero intestarsi la riforma». L'avvocato e presidente dell'Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza parla di "emergenza democratica" in relazione al referendum sulla Giustizia. Sarebbe in atto una "censura" ...proprio lo sciopero del 16 maggio, indetto in fondo contro gli stessi magistrati. Che non si fidano neppure di se stessi, come li ha giustamente accusati l’avvocato Gian Domenico Caiazza commentando ...