Aversa | venerdì all’Agricaffè il live con Daniele Chiaro

(Di mercoledì 11 maggio 2022). Inizia quest’anno, dopo due anni di limitazioni, il programma estivo dell’Agricaffè in via Corcioni ad. Un programma tutto a suon di musica che garantisce divertimento, buon cibo e dirnk a volontà. Il cartellone sarà ricco di appuntamentidi altissimo spessore, da gruppi musicali e arristi nazionali, adatti a chiunque voglia trascorrere una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LaCapone88 : Dal lunedì al venerdì faccio la media di 150km. Solo ieri tra Aversa e Napoli ne ho fatti 80. Oggi avrei voluto sol… -

CasertaNews

Ad(Caserta), nella serata di, la polizia ha tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un giovane di 28 anni, residente nell'agro aversano e titolare di un bar ......di6 e sabato 7 maggio 2022, particolari ser vizi mirati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Caserta e del centro dei comuni di,... Bar trasformato in piazza di spaccio: arrestato il titolare