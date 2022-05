(Di mercoledì 11 maggio 2022) La Polizia Municipale di Napoli , alla luce delle verifiche svolte nell'immobile di proprietà comunale di via Egiziaca a Pizzofalcone, ha provveduto a murare l'appartamento lasciato libero per ere ...

Al rientro a casa, il 25 novembre scorso, l'trovò i suoi mobili abbandonati in strada, e le serrature della porta cambiate. Da allora - nonostante impegni e promesse di ripristino della ...... che rimase vedova presto e non ebbe figli, ma che dafu "capace di vivere una stagione di ... Da vecchi, siun po' di vista ma lo sguardo interiore si fa più penetrante. Si vede con il ... Anziana perde la sua casa: sfrattata da una famiglia di abusivi. La nipote: «Persi i ricordi di una vita» Al rientro a casa, il 25 novembre scorso, l' anziana trovò i suoi mobili abbandonati in strada ... in modo da preservare la proprietà dell'immobile da nuove intrusioni. La nipote: perso i ricordi di ...Una tranquilla giornata a contatto con la natura si trasforma in dramma: malore mentre è al lavoro nei campi sul trattore, morto un 71enne ...