Amici di Maria De Filippi: la ballerina Giuli Pauselli lascia il programma (Di mercoledì 11 maggio 2022) La professionista dopo 5 anni di lavoro, tramite un post nel suo profilo Instagram ha annunciato lo stop al talent show. In dolce attesa, conclude così (almeno per il momento) la sua esperienza per dedicarsi alla futura vita da mamma. L'articolo proviene da DireDonna.

