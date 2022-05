Allegri si è innamorato di lui: “Andate subito a prenderlo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Max Allegri non ha saputo rialzare immediatamente le sorti della Juve, ma si può dire senza dubbio che ha le idee ben chiare per l’estate. La Juventus non è stata in grado in questa stagione di lottare per il titolo, tanto è vero che sono stati in tantissimi che hanno considerato a dir poco fallimentare l’annata dei bianconeri, con Max Allegri che è stato più volte visto come il reale artefice di tutti i mali bianconeri, ma per quest’estate l’obbiettivo è quello di lavorare il più possibile in modo tale da poter ottenere grandi traguardi per la nuova Signora che verrà. Massimiliano Allegri Juventus (LaPresse)Quando la Juventus vinceva senza grossi problemi i vari campionati passati, ben 9 di fila, per molti era un qualcosa di normale, di facile, un qualcosa che sarebbe stato possibile fare da chiunque, ma adesso è diventato ben chiaro ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maxnon ha saputo rialzare immediatamente le sorti della Juve, ma si può dire senza dubbio che ha le idee ben chiare per l’estate. La Juventus non è stata in grado in questa stagione di lottare per il titolo, tanto è vero che sono stati in tantissimi che hanno considerato a dir poco fallimentare l’annata dei bianconeri, con Maxche è stato più volte visto come il reale artefice di tutti i mali bianconeri, ma per quest’estate l’obbiettivo è quello di lavorare il più possibile in modo tale da poter ottenere grandi traguardi per la nuova Signora che verrà. MassimilianoJuventus (LaPresse)Quando la Juventus vinceva senza grossi problemi i vari campionati passati, ben 9 di fila, per molti era un qualcosa di normale, di facile, un qualcosa che sarebbe stato possibile fare da chiunque, ma adesso è diventato ben chiaro ...

Advertising

__turandot_ : Allegri è innamorato perso di Dušan nonostante non lo metta nelle condizioni ideali per giocare - narzanzan : @IsolaDeiFamosi Tutti e due allegri e sorridenti. Li vedo bene. Pazienza che io sia innamorato da anni di Mercedes ???? - StefanoVerre1 : @mikelelomb @DoctorM77 @AndreaPintore5 Vabbè sei troppo innamorato di Allegri, non sei lucido e ti capisco, quando… - LilianaErriu : RT @graziaflo: @patty75443750 Mi piace moltissimo la Spagna non farei fatica a trasferirmi ,tutti socievoli allegri dove soggiornavo a Sit… - tekrarben5661 : RT @graziaflo: @patty75443750 Mi piace moltissimo la Spagna non farei fatica a trasferirmi ,tutti socievoli allegri dove soggiornavo a Sit… -