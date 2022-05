Addio a Paul Ginsborg

Advertising

antobon2 : RT @tomasomontanari: Addio, caro Paul, inglese d’Oltrarno e cittadino del mondo. La tua mite radicalità ci mancherà. Un abbraccio forte all… - raffanchio : RT @tomasomontanari: Addio, caro Paul, inglese d’Oltrarno e cittadino del mondo. La tua mite radicalità ci mancherà. Un abbraccio forte all… - baratto_m : RT @tomasomontanari: Addio, caro Paul, inglese d’Oltrarno e cittadino del mondo. La tua mite radicalità ci mancherà. Un abbraccio forte all… - aniramiznat : RT @tomasomontanari: Addio, caro Paul, inglese d’Oltrarno e cittadino del mondo. La tua mite radicalità ci mancherà. Un abbraccio forte all… - GoriSavellini : RT @tomasomontanari: Addio, caro Paul, inglese d’Oltrarno e cittadino del mondo. La tua mite radicalità ci mancherà. Un abbraccio forte all… -

Il primo commento alle agenzie arriva proprio dal collega Pardi, ex senatore: "ConGinsborg ci conoscevamo da 32 anni. Ci eravamo conosciuti nel 1990 a un incontro e da allora siamo diventati ...Ginsborg era noto anche per l'impegno pubblico su temi politici e sociali, severo critico di quella che definiva "l'Italia berlusconiana": insieme al professore fiorentino Francesco Pancho Pardi,...Il professore, per anni docente all'Università di Firenze, si è spento a 76 anni nella città toscana. Negli anni 90 diede forma e voce al movimento per contrastare il governo Berlusconi. LeG: "Un uomo ...Arriva da un'emittente autorevole come Tnt Sports che in Argentina sta iniziando a parlare in maniera molto chiara di come l'Inter possa seriamente pensare ad un addio anticipato di ... di Correa con ...