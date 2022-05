X Factor | Agnelli ‘tagliato’ dalla giuria | ecco chi ci sarà al suo posto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 maggio 2022) X. Sorprese, sorprese e ancora sorprese per la prossima stagione del talent show targato Sky. Il programma ha deciso di rinnovare la sua veste e lo sta facendo in grande stile con tantissime novità che stanno tenendo i fan di tutta Italia con il fiato sospeso. La prossima stagione, con tutte le novità, andrà in onda a partire dall’autunno prossimo, ela sedicesima edizione del format musicale. Manca ancora qualche mese, dunque, ma alcune indiscrezioni potrebbero trapelare. Le novità per la sedicesima stagione In particolare, una riverniciata si sta concentrando soprattutto nei riguardi del cast e dei giudici che siederanno davanti ai talenti in esibizione: già qualche settimana fa avevano confermato il ritorno del rapper Fedez, carico dopo la delicatissima operazione, per fortuna, andata a buon fine. Ora il rapper è pronto per ritornare ...