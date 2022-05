Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 07:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2022 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì 10 MAGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E ALCUNI VEICOLI ALTEZZA SAN CESAREO AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI VIAGGIA VERSO IL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA ALTEZXZA SVINCOLO CON LA Roma TERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE VERSO IL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì 10 MAGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E ALCUNI VEICOLI ALTEZZA SAN CESAREO AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI VIAGGIA VERSO IL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA ALTEZXZA SVINCOLO CON LATERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE VERSO IL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA ...

