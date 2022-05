Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/05/22 (Di martedì 10 maggio 2022) Scusate ma il trash della puntata di oggi di Uomini e Donne quanto ci voleva dopo due puntate di fila a farci ammorbare le ovaie da quelle due palle al piede di Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Io ho riso parecchio, ve lo dico. Sarà che ormai davvero mi accontento di poco, ma il momento in cui Biagio Di Maro è intervenuto dal trespolo per informarci del chiacchiericcio di Napoli centro in base al quale Gianluca è nu guaglion poco raccomandabile, con la nomea di aver timbrato tutte le Donne del quartiere, portandole in una ‘casa’ non meglio precisata ma, a quanto pare, ben nota a tutto il vicinato, per me è stata esilarante. “Lo sanno tutti, Gianù, è meglio che te ne vai prima che escano fuori altre cose“, no ma aspetta, Gianluca, scusa, non andartene, ma ndo vai, io voglio sapere tutto, voglio tutti i più sordidi ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022) Scusate ma il trash delladi oggi diquanto ci voleva dopo due puntate di fila a farci ammorbare le ovaie da quelle due palle al piede di Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Io ho riso parecchio, ve lo dico. Sarà che ormai davvero mi accontento di poco, ma il momento in cui Biagio Di Maro è intervenuto dal trespolo per informarci del chiacchiericcio di Napoli centro in base al quale Gianluca è nu guaglion poco raccomandabile, con la nomea di aver timbrato tutte ledel quartiere, portandole in una ‘casa’ non meglio precisata ma, a quanto pare, ben nota a tutto il vicinato, per me è stata esilarante. “Lo sanno tutti, Gianù, è meglio che te ne vai prima che escano fuori altre cose“, no ma aspetta, Gianluca, scusa, non andartene, ma ndo vai, io voglio sapere tutto, voglio tutti i più sordidi ...

TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - reportrai3 : Aperti i portelloni, dagli aerei scendono donne e uomini in tuta mimetica accompagnati da ventitré camion. Uno schi… - italiarena : RT @canzolinof: @DaniloMapelli @a_meluzzi Gli italiani sono un popolo malaticcio ed infetto che stanno sostituendo con uomini africani e do… - MariaRe94449823 : RT @Nove_Onlus: La nazionale maschile di pallacanestro in carrozzina si allena per i campionati in Tailandia. Con il Comitato Internazional… -