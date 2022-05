Sinner a Eurosport: “Vorrei essere Federer per un giorno. La pressione su di me? Un privilegio” (Di martedì 10 maggio 2022) “Quando mi chiedono ‘dove vuoi essere a fine anno?’, mi viene sempre da sorridere. Il mondo fuori spesso è diverso da ciò che noi tennisti viviamo, o almeno lo è per me. Non è una questione di ranking. Anzi, non mi piace proprio parlare del ranking perché è una cosa che non ho mai fatto e credo non farò mai. Più che altro mi piace pormi degli obiettivi in un senso più ampio”. Lo ha detto Jannik Sinner in una lunga intervista concessa a Eurosport: “Se potessi svegliarmi ed essere un altro tennista per un giorno, Vorrei essere Roger Federer. Lui sa fare tutto. Ha tutte le soluzioni del mondo in campo. E’ un gioco questo, un’utopia chiaramente, ma credo che come per tutte le cose ci si possa lavorare. Ecco, è più che altro quello il mio obiettivo: ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Quando mi chiedono ‘dove vuoia fine anno?’, mi viene sempre da sorridere. Il mondo fuori spesso è diverso da ciò che noi tennisti viviamo, o almeno lo è per me. Non è una questione di ranking. Anzi, non mi piace proprio parlare del ranking perché è una cosa che non ho mai fatto e credo non farò mai. Più che altro mi piace pormi degli obiettivi in un senso più ampio”. Lo ha detto Jannikin una lunga intervista concessa a: “Se potessi svegliarmi edun altro tennista per unRoger. Lui sa fare tutto. Ha tutte le soluzioni del mondo in campo. E’ un gioco questo, un’utopia chiaramente, ma credo che come per tutte le cose ci si possa lavorare. Ecco, è più che altro quello il mio obiettivo: ...

