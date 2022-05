Sassuolo, Carnevali: «Dionisi l’unico sicuro di rimanere. Raspadori Juve? Non credo…» (Di martedì 10 maggio 2022) L’a.d. del Sassuolo Carnevali ha parlato del futuro in neroverde di Dionisi e Raspadori Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport ha parlato del futuro di Dionisi e Raspadori e non solo. Dionisi – «Il mister resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere. C’è qualche richiesta per i nostri calciatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto». Raspadori Juve – «Giacomo alla Juve? Non credo, spero rimanga con noi». SCUDETTO – «Difficile fare un pronostico. Sulla Conference dico Roma, lo spero. La Champions… Faccio il tifo per le italiane». ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’a.d. delha parlato del futuro in neroverde diGiovanni, amministratore delegato del, ai microfoni di Rai Sport ha parlato del futuro die non solo.– «Il mister resta senza ombra di dubbio, èdi. C’è qualche richiesta per i nostri calciatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto».– «Giacomo alla? Non credo, spero rimanga con noi». SCUDETTO – «Difficile fare un pronostico. Sulla Conference dico Roma, lo spero. La Champions… Faccio il tifo per le italiane». ...

Zincoritorna : Carnevali rimane inappropriato quando parla sia chiaro. Ma anche se ci fosse un complotto pro Milan da parte del Sa… - CalcioNews24 : Le parole di #Carnevali sul futuro di #Dionisi e #Raspadori - JoviAcm2 : RT @marifcinter: #Carnevali: “No, con Marotta non abbiamo parlato di Sassuolo-Milan. Poi stasera incontro quelli del Milan e mi dicono mi r… - tommasoarmando2 : @_cristiano73 #Carnevali: “No, con Marotta non abbiamo parlato di Sassuolo-Milan. Poi stasera incontro quelli del M… - maurisan75 : @ilGIANNON123 @marifcinter l'Inter invece ???...mette in dubbio la professionalità del Sassuolo e di Carnevali ??? -