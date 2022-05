Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone (Di martedì 10 maggio 2022) l’imprenditore Manlio Cerroni è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare di Roma con l’accusa di traffico illecito dei Rifiuti assieme ad altre sei persone. Il processo è stato fissato al prossimo 25 ottobre davanti al giudice monocratico della Capitale. Agli imputati è contestato anche il reato di attività di gestione dei Rifiuti non organizzata. Nel procedimento si è costituito parte civile anche il Comune di Roma, rappresentata in giudizio dall’avvocato Enrico Maggiore. In merito al reato di traffico illecito nel capo di imputazione la Procura afferma che gli indagati “in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare dicon l’accusa dideiassieme adsei. Ilè stato fissato al prossimo 25 ottobre davanti al giudice monocratico della Capitale. Agli imputati è contestato anche il reato di attività di gestione deinon organizzata. Nel procedimento si è costituito parte civile anche il Comune di, rappresentata in giudizio dall’avvocato Enrico Maggiore. In merito al reato dinel capo di imputazione la Procura afferma che gli indagati “in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte in ...

