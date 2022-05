Ricerca, al via il ‘Complex Systems: from Physics to Biomedicine’ in onore del Nobel Parisi (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è svolto questo pomeriggio nel prestigioso teatro della storica Villa Torlonia, il convegno internazionale Complex Systems: from Physics to Biomedicine in onore di Giorgio Parisi, professore emerito alla Sapienza, premio Nobel per la fisica 2021. Molteplici sono le motivazioni che rendono significativo questo evento, organizzato da una storica istituzione culturale del paese, l‘Accademia Nazionale della Scienze detta dei XL, fondata nel 1782, della quale il prof Parisi è membro. Il Villino Rosso, prossimo al Teatro, è dal 2008 sede della presidenza e dell’archivio dell’accademia. II presidente, il matematico professor Corrado de Concini, emerito della Sapienza, ha dato il benvenuto ai partecipanti, leggendo il discorso della ministra dell’università e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è svolto questo pomeriggio nel prestigioso teatro della storica Villa Torlonia, il convegno internazionale Complexto Biomedicine indi Giorgio, professore emerito alla Sapienza, premioper la fisica 2021. Molteplici sono le motivazioni che rendono significativo questo evento, organizzato da una storica istituzione culturale del paese, l‘Accademia Nazionale della Scienze detta dei XL, fondata nel 1782, della quale il profè membro. Il Villino Rosso, prossimo al Teatro, è dal 2008 sede della presidenza e dell’archivio dell’accademia. II presidente, il matematico professor Corrado de Concini, emerito della Sapienza, ha dato il benvenuto ai partecipanti, leggendo il discorso della ministra dell’università e ...

