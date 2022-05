Regina Elisabetta, l’annuncio è drammatico: non ce l’ha fatta | non c’è stato nulla da fare (Di martedì 10 maggio 2022) Era successo solamente due volte durante il suo regno, l’annuncio è drammatico per la Regina Elisabetta: ecco cosa è accaduto Uno dei regni più lunghi della storia è quello della Regina Elisabetta II. Come in molti conoscono, Sua Maestà è la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth e diventa erede al trono a soli venticinque anni, venendo incoronata il 2 giugno 1953. Per tutta la durata del suo regno ha visto susseguirsi di ben quattordici ministri e governatori degli altri stati membri del Commonwealth delle nazioni. curiosità sul regno di Elisabetta II (foto web)Il suo nome viene imposto da sua madre ma ella si diede da sola un soprannome utilizzato da tutti i membri della ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 10 maggio 2022) Era successo solamente due volte durante il suo regno,per la: ecco cosa è accaduto Uno dei regni più lunghi della storia è quello dellaII. Come in molti conoscono, Sua Maestà è ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth e diventa erede al trono a soli venticinque anni, venendo incoronata il 2 giugno 1953. Per tutta la durata del suo regno ha visto susseguirsi di ben quattordici ministri e governatori degli altri stati membri del Commonwealth delle nazioni. curiosità sul regno diII (foto web)Il suo nome viene imposto da sua madre ma ella si diede da sola un soprannome utilizzato da tutti i membri della ...

