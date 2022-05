Parata russa | da Putin no escalation per non dare assist agli Usa e alla Nato

Advertising

Piu_Europa : Parole #Putin a parata militare sono stanca riproposizione di falsa propaganda russa contro Nato e “degenerazione”… - Adnkronos : #Russia, analisti: toni discorso di #Putin per evitare aumento aiuti militari a #Ucraina. - carlo_masera : RT @ProfCampagna: Nella Parata del #9maggio, #Putin ha parlato 13 minuti, secondo più, secondo meno. Le sue parole? Tutto ciò che i comuni… - dafne1967 : RT @ProfCampagna: Nella Parata del #9maggio, #Putin ha parlato 13 minuti, secondo più, secondo meno. Le sue parole? Tutto ciò che i comuni… - Paola12320515 : @francofontana43 Eh.. Sì.. Sono più carini i bambini che sfilano uno dietro l'altro vestiti da carrarmato alla parata russa.. ???? -

Analisti a Mosca inquadrano cosìil discorso, breve, di Vladimir Putin alladella Vittoria, ... con l'offensivaspostata nel Donbass, Mosca non può rivendicare neanche ancora la caduta di ...... perché qualunque cosa accadrà, saranno un test enorme per l'identità. Se la Russia mantiene ... Ma a me, al momento, e lalo dimostra, Putin sembra che voglia solo trovare buone scuse per ...Malgrado le sanzioni, grazie alle entrate record da petrolio e gas il presidente Putin rischia di far vincere la guerra alla Russia ...Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).