Papa Francesco ai cattolici Lgbtqi+: «La Chiesa non vi rifiuta» (Di martedì 10 maggio 2022) Rispondendo alle domande del gesuita americano Martin il pontefice ha detto che «La Chiesa è madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Non devono sentire il rifiuto della Chiesa, ma di persone della Chiesa» Leggi su vanityfair (Di martedì 10 maggio 2022) Rispondendo alle domande del gesuita americano Martin il pontefice ha detto che «Laè madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Non devono sentire il rifiuto della, ma di persone della

Advertising

chetempochefa : 'La cosa che colpisce di Papa Francesco è la disarmante umanità e la capacità di far sentire le persone a proprio a… - JamesMartinSJ : Il Papa alle persone Lgbt: Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli - Vatican News - LaStampa : Ucraina, papa Francesco: la guerra è pazzia, le armi non portano la pace - AlfonsoGagimaio : Vorrei assistere ad un incontro di boxe tra Putin e Zelensky arbitrato da Papa Francesco, Al vincitore le condizi… - StigmabaseE : Papa Francesco ai cattolici Lgbt: 'La Chiesa non vi rifiuta' - La Voce d'Italia: E' quanto dice papa Francesco in u… -