Milan, Scaroni: «InvestCorp? Ci sono due offerte. Non mi risulta che…» (Di martedì 10 maggio 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato delle offerte di InvestCorp e RedBird per la società rossonera: le dichiarazioni Paolo Scaroni ha risposto interpellato sulle offerte arrivate da InvestCorp e da RedBird per il Milan. Ecco le parole del presidente rossonero riportate dall’Ansa: LE PAROLE – «Non so di criticità con InvestCorp. Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell’offerta, capirle bene e per compararle. Non sono l’interlocutore giusto, sono solo l’oggetto dell’offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Paolo, presidente del, ha parlato delledie RedBird per la società rossonera: le dichiarazioni Paoloha risposto interpellato sullearrivate dae da RedBird per il. Ecco le parole del presidente rossonero riportate dall’Ansa: LE PAROLE – «Non so di criticità con. Miche ciduee ci vuole del tempo per completare il perimetro dell’offerta, capirle bene e per compararle. Nonl’interlocutore giusto,solo l’oggetto dell’offerta. Non è un processo che riguarda il, io non me ne occupo neanche un minuto». L'articolo ...

