Londra: Elisabetta II, indisposta, non leggerà il "Queen Speech", la sostituisce principe Carlo (Di martedì 10 maggio 2022) La decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: raccomandazione che Sua Maestà ha accolto "con riluttanza" L'articolo proviene da Firenze Post.

